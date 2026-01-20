Una Summer Italia a 2 velocità, quella presentata oggi da Ryanair. La compagnia irlandese, infatti, e in linea con la sua politica, punterà a crescere su Milano mentre non investirà su Roma. “Non è una buona estate per la Capitale - ha dichiarato il ceo, Eddie Wilson -. Gli aeroporti di Roma non sono più competitivi”.

Sotto accusa, come sempre, l’addizionale municipale, tra le più care d’Italia, le tariffe aeroportuali del gestore e il limite dei voli su Ciampino. “Ribadiamo la nostra proposta al Governo – ha aggiunto Wilson -. Abolire l’addizionale, tagliare le tariffe del gestore e aumentare la capacità sul secondo aeroporto. Allora noi ci impegneremo con 40 miliardi di investimenti”.

Discorso opposto per Milano, dove su Malpensa e Bergamo arriveranno invece 3 nuovi aeromobili e 7 nuove rotte. “L’Italia non sta andando male nel nostro programma. Nel complesso, nel 2025 siamo cresciuti del 9%. Roma resta un problema, anche per i voli interni con meno posti e tariffe più alte”, ha aggiunto. Wilson porta ad esempio le connessioni tra la Capitale e le isole maggiori “solo su Roma, nel 2025, l’offerta di posti sulla Sicilia è stata inferiore di 500 mila posti rispetto la domanda”.

Infine, in risposta alle polemiche di questi giorni su Elon Musk e la questione Wi-Fi, il ceo ha dichiarato: “non siamo contrari alla connettività a bordo, anzi abbiamo chiesto a più provider. Ma al momento non ci sono offerte compatibili. Non possiamo far ricadere il costo di un servizio, sul passeggero”, ha concluso.