La Francia contro la surcharge di Volotea

Le autorità francesi hanno dichiarato guerra al sistema di pricing elaborato da Volotea per questa complessa fase di mercato.
Il Ministero del Turismo d’Oltralpe ha annunciato che l’unità antifrode “imporrà sanzioni in caso di aumenti di prezzo dell’ultimo minuto sui biglietti aerei”, indipendentemente dal fatto che siano “equi” o meno.
Come riporta preferente.com, potrebbe anche essere stato questo fattore a spingere la compagnia aerea a differenziare le strategie per le agenzie di viaggi.
Una nota di AdvUnite ripresa ieri dalla nostra testata, infatti, sottolineava la comunicazione da parte della compagnia di un sovrapprezzo unico applicato alle prenotazioni delle agenzie di viaggi. Una scelta contro cui l’associazione delle agenzie si era schierata.