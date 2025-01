La Francia prepara la stretta sul trasporto aereo

Con il cambio del Governo in Francia potrebbe arrivare una stretta sulle tasse sui voli.

Come riporta preferente.com in un’intervista a Le Parisien, il ministro delle Finanze, Amélie de Montchalin, si è detta favorevole al mantenimento dell’imposta varata dall’esecutivo precedente come ‘tassa ambientale’. “È una misura di giustizia fiscale ed ecologica. Il 20% più ricco della popolazione è responsabile di oltre la metà della spesa per i viaggi aerei”. Il titolare del dicastero ha aggiunto inoltre che la cifra precedentemente prevista potrebbe aumentare.

Ovviamente non sono mancate le reazioni del mondo del turismo, che ha sottolineato come un aumento della tassazione e dunque dei prezzi potrebbe far perdere competitività al comparto.