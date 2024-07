Un tour di 12 giorni per rivivere gli anni d’oro dei viaggi in aereo con il massimo confort e soprattutto a bordo di un velivolo all business da 50 posti che utilizzerà per l’occasione un marchio glorioso dell’aviazione civile internazionale: la Pan Am.

La compagnia aerea americana fallita nel 1991, ma protagonista degli anni d’oro dei viaggi in aereo, rivivrà così per un breve periodo dal 27 giugno al 9 luglio del prossimo anno con un viaggio che toccherà alcune delle destinazioni più iconiche del network della compagnia come New York, Lisbona, Londra, Marsiglia e Bermuda. Qui i passeggeri potranno soggiornare in altrettanti hotel iconici sotto il segno del lusso, dal Four Seasons al Waldorf Astoria al Savoy della capitale britannica. Come aereo verrà charterizzato un Boeing 757 sul quale verrà ricreata una livrea ad hoc.

Il viaggio commemorativo, si legge su Simpleflying, verrà realizzato grazie a una collaborazione tra Criterion Travel e Bartelings Associates. Il prezzo? Non proprio ‘economico’: si va dai 60 mila dollari a testa per chi viaggia in coppia, mentre i ‘single’ ne dovranno sborsare 65.500.