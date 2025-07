Tre classi di servizio per 312 passeggeri. Questo è il biglietto da visita dell’Airbus 350 di Emirates presentato oggi in aeroporto a Bologna. Dove spicca la premium economy, classe di servizio che per alcuni aspetti pare non aver nulla da invidiare a qualche business class in funzione su altri vettori.

Durante la presentazione, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia della compagnia aerea, ha voluto evidenziare il grande piano di investimenti da 5 miliardi di dollari per rinnovare le classi di servizio dell’intera flotta. Ghiringhelli da inizio settembre si trasferirà a Dubai per guidare l’area del Sud Europa di Emirates. A Bologna per l’ultima volta ha parlato nella veste di responsabile del mercato italiano, evidenziando che sulle rotte tra Italia e Dubai il vettore ha raggiunto un tasso di occupazione dell’80%.

Il futuro

“Grazie al nuovo A350 possiamo disporre di una macchina versatile che in futuro potrebbe anche ospitare 4 classi di servizio con l’introduzione della first - ha detto Ghiringhelli -. Ora sappiamo che Bologna dispone di un mercato performante e non escludiamo che in futuro si possa attivare anche la seconda frequenza”.

Tornando alla questione della premium, Ghiringelli ha rimarcato che “si tratta di una signora economy. Questa classe è centrale nel nostro business, come ha detto nei mesi scorsi il nostro presidente Tim Clark. L’idea è nata nel post Covid con la richiesta dei passeggeri di aver più spazio a bordo. Noi abbiamo risposto cercando anche il comfort e per questo ci siamo avvalsi del contributo dei designer Mercedes”. Emirates, intanto, prosegue la ricerca del nuovo manager destinato a guidare il mercato italiano. Sino al prossimo autunno Ghiringhelli dovrà però svolgere il doppio ruolo.