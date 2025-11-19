Ryanair cercherà di portare più aerei possibile in Italia. Lo ha affermato Eddie Wilson, ceo della compagnia, all'incontro con i ragazzi della Aircraft Engineereing Academy di Azzano San Paolo in provincia di Bergamo.

In riferimento all’ordine di aerei in corso con Boeing, Wilson dichiarato: “Nei prossimi anni Ryanair riceverà 300 nuovi aeromobili e l'auspicio è di dislocarli il più possibile in Italia per dare maggiori opportunità di lavoro in Calabria e a Bergamo e ovunque ci sarà la possibilità di farlo”. Secondo Wilson, “per ogni aereo basato si creano 35 posti di lavoro diretti e in Calabria con i nuovi hangar, ci saranno fino a 300 nuovi posti di lavoro”.

Con un investimento di 15 milioni di euro, il progetto di Ryanair per Lamezia Terme comprenderà due baie, per un totale di 8.100 metri quadri, dedicate alle attività di manutenzione di linea e di base degli aeromobili. “Ma ancora più importante – ha aggiunto - saranno i posti di lavoro indiretti che verranno creati attraverso la crescita del comparto del turismo, dato che ogni turista che viene in Calabria spende almeno 800 euro”.