La sostenibilità secondo Airbus: il nuovo aereo che abbatterà i consumi

È prevista nella seconda metà degli anni 2030 l’entrata in servizio dell’aeromobile a corridoio singolo di nuova generazione di Airbus. A confermarlo la stessa azienda che, in occasione dell’Airbus Summit 2025, ha presentato un aggiornamento della propria roadmap per guidare l’evoluzione del trasporto aereo commerciale nei prossimi decenni. Tra gli obiettivi la maturazione delle tecnologie associate al volo alimentato a idrogeno.

Tornando al velivolo a corridoio singolo, sarà in grado di garantire un miglioramento dell’efficienza nei consumi del 20-30% rispetto agli aeromobili attualmente in servizio, oltre alla capacità di volare con fino al 100% di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF – Sustainable Aviation Fuel). Airbus ha inoltre presentato nuovi concetti di design che illustrano le diverse configurazioni allo studio per questo futuro aeromobile, evidenziando le varie soluzioni tecnologiche in fase di esplorazione per compiere un salto generazionale nell’efficienza degli aerei e contribuire alla roadmap del settore verso le zero emissioni nette entro il 2050.

“Ogni secondo un aeromobile Airbus decolla nel mondo connettendo persone, merci e attività economiche - ha fatto notare Bruno Fichefeux, Head of Future Programmes di Airbus -. Abbiamo il portafoglio di aeromobili più avanzato sul mercato e l’A321XLR rappresenta oggi l’eccellenza della tecnologia per i velivoli a corridoio singolo. Ora stiamo capitalizzando quanto di meglio abbiamo realizzato finora, preparandoci a compiere un nuovo salto in avanti per rendere i nostri aerei a corridoio singolo ancora più efficienti e per aprire la strada al futuro del volo, quando sarà il momento giusto”.

Le tecnologie prese in considerazione includono motori più efficienti, compresi design innovativi con motori Open Fan; ali lunghe e ripiegabili per ottenere significativi vantaggi aerodinamici; materiali leggeri e batterie di nuova generazione per abilitare architetture ibride in cui l’elettricità viene sempre più utilizzata per alimentare funzioni propulsive e non propulsive a bordo.