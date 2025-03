La volata dei passeggeri mondiali

La domanda di voli non accenna a diminuire, come dimostrano i dati del 2024 ripresi da Il Sole 24 ore. Il traffico nel 2024 risulta in linea con i volumi pre-Covid e già nei primi mesi del 2025 si registra un incremento di oltre il 5% rispetto a un anno prima.

Lo scorso anno si è chiuso con una domanda ai massimi storici, con circa 4,8 miliardi di passeggeri che hanno volato.

A trainare la domanda sono soprattutto i voli dall’Asia verso Nord America ed Europa, grazie ai quali si prevede un nuovo record nel 2025.

Ma anche l’Europa dell’Est fa la sua parte, grazie soprattutto al traffico low cost. Da tenere d’occhio anche l’India, che sta investendo sempre di più sia nelle infrastrutture che sulle flotte.