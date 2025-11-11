TTG Italia

Latam Airlines vola con Harry Potter

Un anno con Harry Potter. Il gruppo Latam Airlines ha annunciato una partnership con Warner Bros. Discovery Latin America che permetterà di vivere a bordo dei suoi aeromobili esperienze ispirate al famoso maghetto.

Come parte di questa collaborazione, Latam Airlines presenterà un Boeing 787-9 e un Airbus 320 personalizzati con una livrea speciale, che includerà illustrazioni iconiche tratte dai film di Harry Potter. Entrambi gli aerei opereranno su rotte internazionali e nazionali. Inoltre, uno spot pubblicitario realizzato appositamente per la campagna, in collaborazione con WBD Ad Sales, inviterà a scoprire “la magia di volare con Latam Airlines”.

“Harry Potter è una storia che ha segnato generazioni in tutto il mondo – spiega Paulo Miranda, vicepresidente area customer di Latam Airlines Group -. Siamo entusiasti di presentare questa partnership, che trasforma l’esperienza di volo in qualcosa di unico e memorabile per i nostri clienti”.

In occasione del 25º anniversario dell’uscita del primo capitolo della saga - Harry Potter e la Pietra Filosofale - i passeggeri potranno vivere la magia della celebrazione a bordo di voli selezionati, con esperienze interamente dedicate al mondo di Harry Potter. L’iniziativa prevede allestimenti a tema in cabina, prodotti da collezione e un servizio di catering ispirato all’universo del celebre mago. Tutti i film della saga saranno inoltre disponibili su Latam Play, la piattaforma di intrattenimento a bordo, insieme a contenuti esclusivi.

Saranno organizzati anche concorsi, attività e iniziative speciali negli aeroporti e sui social network, dedicati ai fan di Harry Potter, con premi che includeranno biglietti aerei, esperienze a tema e merchandising ufficiale.

