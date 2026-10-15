Latam amplia la flotta: arrivato il primo di 24 nuovi aerei

Latam ha ricevuto il primo Embraer E195-E2,, aereo che contribuirà a rafforzare la connettività della compagnia, ampliando ulteriormente la sua presenza in Brasile, dove il gruppo è passato da 44 aeroporti serviti sei anni fa, agli attuali 63. L’accordo prevede 24 ordini già confermati e 50 opzioni di acquisto aggiuntive.

I primi 12 aeromobili saranno consegnati entro la fine del 2026, mentre altri 12 arriveranno nel corso del 2027. L’introduzione dell’E195-E2 fa parte della strategia del gruppo volta a rafforzare i collegamenti nazionali in Brasile. “L’arrivo del primo E195-E2 rappresenta un passo concreto nell’evoluzione della flotta del gruppo Latam Airlines. La sua introduzione ci consentirà di servire mercati con esigenze diverse e di collegare un numero maggiore di città alla nostra rete”, ha dichiarato Roberto Alvo, ceo del gruppo. I nuovi Embraer saranno configurati con 136 posti, con configurazione 2-2, senza posto centrale. Le cabine saranno suddivise in Premium Economy ed Economy e, in base alla configurazione dell’aeromobile, la Premium Economy potrà offrire fino a 20 posti.