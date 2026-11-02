Latam avvicina l’Europa al Sud America con il diretto Ginevra-San Paolo

Latam Airlines accorcia le distanze tra l’Europa e il Sud America. La compagnia aerea annuncia l’apertura di un collegamento diretto tra Ginevra (Svizzera) e San Paolo (Brasile) a partire da aprile 2027.

La rotta sarà operata con aeromobili Boeing 787-9. I voli da Ginevra partiranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 12:05, con arrivo a San Paolo/Guarulhos alle 18:55 dello stesso giorno.

Nella direzione opposta, i voli partiranno da San Paolo il martedì, il giovedì e la domenica alle 18:05, con arrivo a Ginevra alle 9:55 del giorno successivo.

I biglietti sono già acquistabili su tutti i canali del vettore. “L’inserimento di Ginevra nel nostro network europeo - spiega in una nota Thibaud Morand, general manager di Latam Airlines per Europa, Asia e Pacifico meridionale - rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita e nel nostro impegno ad avvicinare Europa e Sud America. Questo nuovo collegamento diretto con San Paolo consentirà ai viaggiatori svizzeri ed europei di raggiungere non solo il Brasile, ma anche un’ampia gamma di destinazioni in tutto il Sud America attraverso il nostro hub di Guarulhos. Allo stesso tempo, rafforzerà i legami economici, turistici e commerciali tra le due regioni”.