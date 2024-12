Latam ottiene un prestito da 285 milioni per gli obiettivi di sostenibilità

Una linea di credito esclusivamente orientata alle strategie green. Latam Airlines Group ha firmato un accordo con Credit Agricole Corporate & Investment Banking e BNP Paribas per ottenere un ‘Prestito legato alla sostenibilità’ da 285 milioni di euro.

L’operazione fa di Latam l’unica compagnia aerea del Sud America ad aver realizzato un’azione finanziaria di questo tipo.

L’intesa siglata con gli istituti di credito corrisponde a una linea di credito revolving, che consentirà al vettore di accedere a ulteriori finanziamenti a lungo termine a condizioni speciali nei suoi tassi di interesse, se verranno raggiunti una serie di obiettivi di sostenibilità.

“Lo consideriamo come un primo passo per continuare a esplorare altri strumenti simili in futuro, come le obbligazioni legate alla sostenibilità - commenta in una nota Andrés del Valle, vp Corporate Finance del gruppo Latam Airlines -. Questo traguardo non solo rafforza l’impegno per essere un gruppo più sostenibile, di pari passo con la strategia e le azioni incentrate sul cambiamento climatico, sull’economia circolare e sul valore condiviso, ma consente anche a Latam Airlines di essere pioniere nella promozione della finanza legata alla sostenibilità nel settore dell’aviazione in Sud America”.