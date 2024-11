Latam torna a Wall Street dopo 4 anni dall’uscita

Dopo 4 anni dalla sua uscita, Latam è tornata a farsi quotare a Wall Street, la borsa di New York. Era il 1997 quando, ancora sotto le insegne di LAN Chile, la compagnia fu una delle prime ad arrivare in borsa. Poi la pandemia e la necessità di ristrutturazioni aziendali la obbligarono ad uscirne.

Ignacio Cueto, il presidente del consiglio di amministrazione di Latam Group, ha ufficialmente suonato la campanella che ha dato il via alla ripresa delle transizioni commerciali. “Siamo molto orgogliosi di tornare sul principale mercato azionario del mondo in un momento così opportuno – ha dichiarato -. Questo è stato un anno caratterizzato da importanti risultati in diversi ambiti, che ci hanno permesso di aggiornare le proiezioni finanziarie in modo molto positivo. Essere qui oggi è un riconoscimento dello sforzo e della dedizione di tutti noi, che ci spinge ad andare avanti con più forza e determinazione”.