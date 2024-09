Level aggiunge Miami nell’operativo invernale da Barcellona

Sarà Miami la novità dell’operativo invernale da Barcellona di Level, il vettore del gruppo Iag che rinforza l’operativo su Nord e Sud America con un’offerta prossima ai 300mila posti.

Lo scalo della Florida si aggiunge così a New York, Boston e Los Angeles per quanto riguarda gli Stati Uniti e Buenos Aires e Santiago del Cile per il Sud America. Negli Stati Uniti Level ha aumentato la sua offerta del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, si legge su Preferente, la rotta per Miami rimarrà un collegamento fisso per tutto l'anno, con tre voli settimanali in inverno. Anche New York, Boston e Los Angeles avranno tre frequenze.

“Nella prossima stagione invernale, offriremo una connettività solida e costante dall’aeroporto di Barcellona-El Prat, garantendo ai nostri passeggeri l’accesso a una rete di destinazioni negli Stati Uniti e in Sud America”, ha dichiarato il direttore commerciale della compagnia, Lucía Adrover.