Level si stacca da Iberia

Level ha appena ottenuto il certificato di operatore aereo, sganciandosi di fatto da Iberia. Sarà dunque una compagnia aerea indipendente.

Come ricorda preferente.com, Level era nata nel 2017 come marchio gestito da Iberia. Ora diventa invece una compagnia autonoma, sempre all’interno del gruppo IAG.

Per ottenere il certificato, quest’anno l’azienda ha dovuto raddoppiare il personale degli uffici, creare una nuova squadra operativa e dimensionare il resto dei reparti.

“Questa pietra miliare segna l’inizio di una nuova fase - commenta il ceo Rafael Jiménez Hoyos -, in cui continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consolidare Level come compagnia aerea efficiente, innovativa e orientata al cliente, collegando Barcellona con il mondo direttamente e senza scalo”.