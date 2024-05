Primo scalo in Europa a introdurre l’uso ufficiale della biometria per il faceboarding. Milano Linate aggiunge un ulteriore servizio a conferma del titolo di miglior aeroporto europeo 2023 per la propria categoria, dando la possibilità di velocizzare i tempi di controllo pre-volo.

“Grazie alla sperimentazione avviata con Ita Airways e ora promossa anche da Sas - ha dichiarato alla presentazione del faceboarding Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti Milano - ogni compagnia attiva sul nostro scalo può ora proporre il riconoscimento biometrico, attraverso cui i punti facciali identificativi vengono tradotti in un algoritmo che associa carta d’imbarco e d’identità in modo inequivocabile”.

Massima sicurezza e privacy

In linea con le misure di digitalizzazione promosse dall’Unione europea in vista dell’adozione di un digital wallet integrato, il nuovo sistema milanese permette però di immagazzinare i dati su tre server distinti, non conservando alcuna foto e provvedendo a eliminare i dati di registrazione dopo un anno. Massimo comfort, dunque, ma anche massima sicurezza e privacy, ideale per i tanti frequent flyer di Linate. “La registrazione sarà possibile anche da app a partire da giugno - aggiunge Brunini - e consentirà di saltare i controlli fisici sia ai tornelli pre-security che al gate d’imbarco. Nonostante i rapidi riorientamenti geopolitici, quest’anno ci aspettiamo una crescita passeggeri fra l’8 e il 10%”.