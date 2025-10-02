TTG Italia

Lo scalo di Genova si avvicina al record del 2019

Lo scalo di Genova si avvicina al record del 2019

Prosegue il trend positivo per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: nei primi nove mesi del 2025 sono transitati 1,21 milioni di passeggeri (+17,8% sul 2024) e 13.548 movimenti volo (+6,9%), avvicinandosi al record del 2019, quando lo scalo era arrivato a quota 1,5 milioni di passeggeri.

L’estate ha trainato la crescita con 169mila passeggeri a luglio (+17,7%), 169.794 ad agosto (+20,8%) e 157.075 a settembre (+14,6%). Determinante il traffico internazionale: +43,5% da gennaio a settembre, con un picco del +51% in agosto (94mila pax). “Il nostro scalo è oggi tra i primi in Europa per crescita” sottolinea il presidente Enrico Musso, ricordando il nuovo Terminal Est inaugurato a marzo. Per il d.g. Francesco D’Amico “Genova rafforza il proprio ruolo nella rete aeroportuale italiana e contribuisce a rendere la Liguria sempre più attrattiva per viaggiatori leisure e business”.

Paola Trotta

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana