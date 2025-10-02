Lo scalo di Genova si avvicina al record del 2019

Prosegue il trend positivo per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: nei primi nove mesi del 2025 sono transitati 1,21 milioni di passeggeri (+17,8% sul 2024) e 13.548 movimenti volo (+6,9%), avvicinandosi al record del 2019, quando lo scalo era arrivato a quota 1,5 milioni di passeggeri.

L’estate ha trainato la crescita con 169mila passeggeri a luglio (+17,7%), 169.794 ad agosto (+20,8%) e 157.075 a settembre (+14,6%). Determinante il traffico internazionale: +43,5% da gennaio a settembre, con un picco del +51% in agosto (94mila pax). “Il nostro scalo è oggi tra i primi in Europa per crescita” sottolinea il presidente Enrico Musso, ricordando il nuovo Terminal Est inaugurato a marzo. Per il d.g. Francesco D’Amico “Genova rafforza il proprio ruolo nella rete aeroportuale italiana e contribuisce a rendere la Liguria sempre più attrattiva per viaggiatori leisure e business”.

Paola Trotta