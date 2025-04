Lot, completata la ristrutturazione della Polonez Business Lounge

Lot Polish Airlines ha annunciato di aver completato la ristrutturazione della Polonez Business Lounge all’aeroporto Chopin di Varsavia.

“Con questa trasformazione completa - afferma la compagnia in una nota -, Lot eleva i suoi standard di servizio, offrendo un comfort maggiore su misura per le esigenze di tutti i viaggiatori”.

Izabela Leszczyńska, director of product development and customer experiencp del vettore, commenta: “Volevamo creare uno spazio che non solo soddisfacesse i più elevati standard di comfort, ma ridefinisse anche l’esperienza di viaggio per i passeggeri che apprezzano la modernità, l’esclusività e un’atmosfera premium. La Lot Business Lounge Polonez ora unisce eleganza e funzionalità, offrendo più spazio, soluzioni innovative e comfort attentamente selezionati che consentono sia relax che produttività”.