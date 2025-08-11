Lot Polish Airlines: new entry Rovaniemi e Malaga

Arrivano due new entry nello schedule invernale di Lot Polish Airlines: si tratta di Rovaniemi e Malaga, la prima stagionale, mentre la seconda resterà attiva per tutto l’anno, portando a tre le rotte stabili sulla Spagna dopo Madrid e Barcellona.

Il volo sulla Finlandia dall’aeroporto di Varsavia avrà una cadenza bisettimanale e sarà attivo dal 27 novembre al primo febbraio utilizzando un B737 Max 8. Il nuovo volo di Lot Polish Airlines per Málaga sarà onvece lanciato il 15 gennaio 2026. Durante l'inverno, la compagnia aerea opererà su questa rotta ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica; nella stagione estiva, mercoledì e sabato saranno aggiunti come giorni di volo aggiuntivi. Per questa rotta la compagnia utilizzerà invece un B737 800.