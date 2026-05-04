Lot Polish Airlines: sessant’anni di voli tra Milano e Varsavia

Sessant’anni di collegamenti tra Milano e Varsavia di Lot Polish Airlines. E’ questo l’anniversario celebrato nello scalo milanese per una rotta che oggi opera con due frequenze giornaliere e che negli ultimi 25 anni ha effettuato oltre 44.000 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri.

“I voli da e per Milano rivestono grande importanza per Lot Polish Airlines e rappresentano una componente chiave della nostra crescente presenza in Italia, mercato domestico di Star Alliance. Dal volo inaugurale nel 1966, colleghiamo imprese, persone e culture su questa rotta - afferma Amit Ray, direttore per Italia, mercati DACH, Malta e India e Head of Global Corporate and Strategic Sales -. Ancora oggi, questi voli restano fondamentali sia per i viaggiatori d’affari sia per quelli leisure, per chi visita amici e parenti e per chi viaggia per motivi culturali”.

Attualmente sono previste due partenze giornaliere dal Milano in orario mattutino e serale con aeromobili Embraer che consentono voli in connessione per numerose destinazioni. “Il doppio collegamento giornaliero testimonia la solidità e la rilevanza strategica di questa partnership, che continua a crescere guardando al futuro della connettività internazionale”, ha concluso Aldo Schmid, responsabile aviation business development di Sea Aeroporti di Milano.