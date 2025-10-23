Lot raddoppia in Kazakistan: da maggio il volo su Almaty

Decollerà il 31 maggio 2026 il primo volo di Lot Polish Airlines alla volta di Almaty, l’ex capitale e la metropoli più grande del Kazakistan, nella parte meridionale del Paese. Il collegamento sarà operato da un Boeing 737 Max 8 tutto l’anno quattro volte la settimana nel periodo estivo (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) e tre durante l’orario invernale.

Dopo la capitale Astana, Almaty è la seconda destinazione di Lot Polish Airlines in Kazakistan. L’orario di partenza da Varsavia, alle 22,40 consente voli in coincidenza da tre aeroporti italiani: Milano Malpensa, Venezia e Fiumicino. Da Milano Malpensa, ad esempio, la partenza è alle 19,40, con l’arrivo ad Almaty alle 8 ora locale del mattino successivo, dopo 9,20 ore di volo. Da Fiumicino il decollo è alle 19,05, con arrivo ad Almaty alle 8 del mattino successivo, mentre da Venezia la partenza è alle 19,20, con atterraggio ad Almaty alle 8 del mattino successivo.

“Con il nuovo servizio stiamo ponendo un ulteriore accento sull’Asia centrale - afferma Robert Ludera, Registered Representative and Head of Network Planning di Lot Polish Airlines -. Almaty è un importante centro economico del Kazakistan, ma è anche molto interessante dal punto di vista turistico e, allo stesso tempo, una porta d’accesso alla Via della Seta”.