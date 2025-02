Low cost in fermento: i timori sulla Spagna

La multa comminata dalla Spagna alle compagnie aeree low cost per il supplemento sul bagaglio a mano agita il mercato.

A smuovere le acque non è tanto l’importo della sanzione a carico di Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea e Norwegian (179 milioni di euro) quanto il fatto che il principio della multa rischia di minare alle basi un modello di business. Dalla parte dei vettori, almeno in una prima fase, ci sarebbe Bruxelles, che ha chiesto chiarimenti all’esecutivo spagnolo. Ma i tempi, come evidenzia preferente.com, giocano a sfavore dei vettori, dal momento che la contesa potrebbe durare anni. Nel frattempo, le low cost dovranno attenersi a quanto stabilito dal governo del Paese iberico.

La complicazione nasce anche dal fatto che i vettori dovranno proporre condizioni diverse ai clienti a seconda del Paese di provenienza.