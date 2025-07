Lufthansa-airBaltic: via libera all’acquisizione del 10% del vettore lettone

Semaforo verde per Lufthansa. L’autorità garante della concorrenza in Germania ha dato il via libera alla compagnia per l’acquisizione di una quota del 10% nella compagnia aerea lettone airBaltic.

Questo malgrado le iniziali preoccupazioni relative alla concorrenza su alcune rotte, come dichiarato da Andreas Mundt, presidente dell’Ufficio federale antitrust.

Mundt, come riporta Borse.it, ha tuttavia sottolineato che la partecipazione proposta solleva importanti questioni in termini di concorrenza su alcune rotte aeree tra gli aeroporti tedeschi e quelli degli Stati baltici.

Nonostante queste preoccupazioni, le rotte interessate rappresentano solo una piccola parte del mercato, con ricavi limitati. Questa considerazione ha permesso all’autorità di concedere l’autorizzazione.

Lufthansa ha accolto favorevolmente la decisione, affermando che l’acquisizione fortifica la sua ‘partnership strategica’ con airBaltic. La mossa è vista come un passo significativo per espandere la presenza del gruppo aereo nei mercati baltici.