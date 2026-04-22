In una nota alla stampa, il gruppo Lufthansa ha annunciato di voler “ottimizzare” l’offerta dei voli estivi nei sei hub da ora a ottobre per un totale di 20mila voli a corto raggio cancellati. Una mossa che consente, prosegue la nota, di risparmiare oltre 40mila tonnellate di carburante per glia aerei. Nella stessa comunicazione il gruppo afferma di avere “approvvigionamento di carburante per aerei del Gruppo garantito per le prossime settimane”.

Lufthansa specifica che la cancellazione dei voli precedentemente operati da Lufthansa CityLine riduce la capacità estiva di Lufthansa Group dell'1% in termini di posti-chilometri offerti.

Le modifiche agli orari puntano a ridurre il numero di voli a corto raggio non redditizi in tutta la rete del Gruppo Lufthansa. Il previsto consolidamento della rete europea viene effettuato attraverso i sei hub del Gruppo Lufthansa a Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma. Pertanto, i passeggeri continueranno ad avere accesso alla rete globale di rotte, in particolare ai collegamenti a lungo raggio.

Le spiegazioni di Lufthansa

“Tuttavia, a causa dell'aumento dei prezzi del carburante per aerei, ciò sarà realizzato in modo significativamente più efficiente rispetto al passato”, questa spiegazione di Lufthansa che specifica di stare contemporaneamente accelerando “un ulteriore passo strategico fondamentale nel consolidamento delle reti europee all'interno delle sue compagnie aeree hub: Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Ita Airways”.

Con la cancellazione delle rotte da Francoforte a Bydgoszcz e Rzeszów (Polonia) e a Stavanger (Norvegia), almeno tre destinazioni sono state temporaneamente eliminate dall'attuale programma di volo. Dieci collegamenti vengono consolidati all'interno del Gruppo tramite altri hub: HDF, ORK, GDN, LJU, RJK, SBZ, STR, TRD, TIV e WRO.

La pianificazione delle rotte a medio termine per i prossimi mesi, fa sapere il Gruppo, è in fase di revisione tenendo conto della riduzione della capacità e sarà pubblicata a fine aprile o all'inizio di maggio. Ciò includerà l'ottimizzazione dell'offerta a corto raggio per l'intera stagione estiva.

La nota chiude sul tema fuel rassicurando che “per i voli previsti nell'orario estivo, il Gruppo prevede un approvvigionamento di carburante sostanzialmente stabile”.