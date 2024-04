È partito ufficialmente il countdown per il debutto di Lufthansa City Airlines. Il nuovo vettore del Gruppo Lh volerà per la prima volta il prossimo 26 giugno, collegando Monaco a Birmingham.

Dopo i ritardi iniziali, che hanno portato allo slittamento di oltre un anno del lancio della compagnia, tutto sembra procedere senza tentennamenti. Lo scorso 24 aprile – si apprende dalla testata tedesca Fvw - sono state infatti aperte le vendite delle prime rotte da Monaco per Birmingham, Hannover e Düsseldorf.

La flotta

Per quanto riguarda la flotta, il giovane vettore debutterà con una piccola flotta di A320, ma nei piani vi è già un ordine per 40 A220-300 e un’opzione per altri 20.

Con il progressivo inserimento dei nuovi aeromobili, Lufthansa City Airlines estenderà il suo network europeo.

Con la sua attività di feederaggio, ha spiegato il managing director operations di Lufthansa City Airlines, Jens Fehlinger, il nuovo player “contribuirà alla vitalità degli hub di Monaco e Francoforte”, nonché “alla crescita di Lufthansa nel lungo raggio”.