Lufthansa, debutta Starlink: la ‘prima’ sul volo Francoforte-Roma

E' decollato il primo aereo Lufthansa con a bordo il nuovo servizio wi-fi basato su tecnologia Starlink. Lo ha comunicato in una nota inviata direttamente in volo il ceo del vettore, Jens Ritter. Si tratta di un Airbus A320neo decollato da Francoforte e diretto a Roma.

“Stiamo investendo più che mai per i nostri passeggeri, in nuovi aeromobili, nuovi servizi, una maggiore scelta a bordo e, naturalmente, in tecnologie innovative e all'avanguardia - ha dichiarato in ceo -. Grazie a Starlink, offriremo la connettività più veloce dal decollo all’atterraggio, sorvolando oceani e deserti, sia sulle tratte a corto che su quelle a lungo raggio”.

Entro la fine dell'anno si prevede che vengano dotati del nuovo servizio internet ad alta velocità fino a dieci ulteriori aeromobili della famiglia A320, operati sia da Lufthansa che da Lufthansa City Airlines. Entro il 2029, si prevede che circa 850 aeromobili appartenenti alle diverse compagnie aeree del gruppo saranno equipaggiati con Starlink.

Roberto Saoncella