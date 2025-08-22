Lufthansa espone il Lockheed Super Star, leggenda dell’aviazione

Il leggendario Lockheed Super Star ha trovato a Francoforte una nuova casa. Dalla primavera 2026 sarà infatti in esposizione al Lufthansa Group Conference and Visitor Center dopo essere stato sottoposto a un meticoloso restyling.

L’aeromobile verrà fedelmente riverniciato secondo il design degli anni '50, grazie al supporto di documenti storici provenienti dagli archivi aziendali e con la collaborazione della Graphics Solutions, divisione di Lufthansa Technik.

Lungo 35,4 metri, con un’apertura alare di 45,18 metri, un’altezza di 7,12 metri e con quattro motori a pistoni, il Lockheed Super Star segnò la fine dell’era degli aerei a elica. Entrò a far parte della flotta Lufthansa nel 1957, e fu il primo a disporre della Senator Class. La sua tratta principale era il collegamento transatlantico senza scalo per New York.

Insieme allo Junkers Ju 52, il Super Star sarà l’attrazione principale del nuovo centro visitatori, che aprirà in concomitanza con il centenario della fondazione della prima Lufthansa.