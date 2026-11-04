L’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona è stato il palcoscenico della firma dell’accordo tra il Gruppo Lufthansa e Tap Air Portugal per l’acquisizione, da parte del player tedesco, di una quota di minoranza iniziale del 44% nella compagine azionaria del vettore portoghese. L’intesa segna una tappa decisiva nel processo di privatizzazione di Tap, anche se il perfezionamento dell’acquisizione resta subordinato all’approvazione da parte delle autorità competenti, in particolare della Commissione europea.

“I nostri network - ha commentato Carsten Spohr, presidente del consiglio di amministrazione e ceo di Deutsche Lufthansa AG - si completano in modo ideale, aprendo nuove opportunità di crescita in Portogallo e, in particolare, in Sud America e in Brasile. Insieme ai dipendenti di Tap vogliamo proseguire la storia di successo della compagnia aerea, preservarne l’identità portoghese e trasformare Lisbona in un hub del Gruppo Lufthansa”.

Il prezzo concordato per l’acquisizione della quota iniziale del 44,9% è pari a 1,025 miliardi di euro e l’investimento - spiega TravelMole - sarà interamente finanziato attraverso la liquidità disponibile. A seguito dell’eventuale acquisizione di azioni inizialmente destinate ai dipendenti, la partecipazione potrebbe salire fino al 49,9%. Considerando, però, il cosiddetto ‘ticking fee’ (un costo aggiuntivo legato al trascorrere del tempo fino al perfezionamento dell’operazione), il prezzo d’acquisto complessivo potrebbe arrivare fino a 1,2 miliardi di euro.