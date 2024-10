E’ stato un trimestre estivo con il record assoluto di fatturato per il Gruppo Lufthansa, anche se i margini, rimasti comunque ad altissimo livello, sono risultati inferiori a quelli dello scorso anno. E a guidare la performance positiva sono state in particolare le compagnie controllate, con Eurowings, Austrian e Brussels che possono mettere in archivio il miglior trimestre di sempre.

“Oggi segnaliamo un'altra forte stagione estiva, con un load factor record dell'88% ad agosto – commenta il ceo Carsten Spohr -. Soprattutto in considerazione del fatto che il traffico aereo globale ha nuovamente raggiunto i suoi limiti di capacità quest'estate, vorrei ringraziare i nostri dipendenti per i loro sforzi e i nostri clienti per la pazienza che a volte abbiamo dovuto chiedere”.

I numeri

Nel dettaglio le entrate ammontano a 10,7 miliardi di euro, circa mezzo miliardo in più rispetto al 2023, mentre l’utile operativo si attesa a 1,3 miliardi contro 1,5 dello scorso anno. Robusto anche l’utile netto, da 1,1 miliardi.

Per quanto riguarda l’outlook il Gruppo Lufthansa prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte nei restanti mesi dell'anno. I load factor contabilizzati per novembre e dicembre sono ben al di sopra dei livelli osservati nello stesso periodo dell'anno scorso. La domanda rimane particolarmente elevata nelle classi premium, ovvero business e first.

“In tutto il gruppo, continuiamo a investire nella più grande modernizzazione della flotta della nostra storia, in offerte premium per i nostri ospiti e in un posizionamento ancora più internazionale – conclude Spohr -. Questi tre pilastri centrali della nostra strategia ci consentiranno di espandere ulteriormente il nostro ruolo di gruppo di compagnie aeree leader in Europa”.