L’Easa ha allentato il warning sui voli in Israele e in alcuni Paesi del Golfo e le compagnie si preparano a riattivare i collegamenti, in particolare su Tel Aviv. Il primo gruppo che rimetterà in moto le rotte su Israele sarà quello di Lufthansa, che dal primo giugno tornerà operativa con i brand Lh, Swiss e Austrian.

Sarà necessario invece un mese in più per Ita Airways ed Eurowings, che riprenderanno i collegamenti dall’inizio di luglio (per il vettore italiano ci sarà anche il riavvio dei voli sull’Arabia Saudita). A settembre poi sarà la volta anche di Brussels.

L’Easa afferma nel suo annuncio che “bisogna esercitare cautela a causa dei potenziali rischi esistenti quando si vola negli spazi aerei di Bahrain, Kuwait, Israele, Giordania, Qatar, Oman, Emirati e Arabia Saudita”, nonostante ora sia consentito.