Lufthansa Group: ricavi per 8,7 miliardi di euro nel primo trimestre

Lufthansa chiude il primo trimestre del 2026 con i ricavi che raggiungono gli 8,7 miliardi di euro, riduce le perdite e prevede crescite importanti del traffico. È quanto emerge dai dati diffusi dal gruppo tedesco, che registra una perdita di 665 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto gli 885 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

Il fatturato aumenta dell'8% mentre il flusso di cassa libero rettificato è cresciuto del 65% raggiungendo 1,4 miliardi di euro (nel 2025 erano 835 milioni di euro). Una leggera crescita del traffico a lungo raggio ha compensato le riduzioni di capacità nei segmenti a corto e medio raggio. Il load factor è salito all'81,9% e i ricavi unitari sono aumentati del 3,3%.

Il gruppo Lufthansa ha quindi ribadito di voler mantenere intatte le sue previsioni per l'intero anno, prevedendo “un'estate all'insegna di un forte traffico con un ulteriore impulso che deriva dai cambiamenti nei flussi di passeggeri: sullo sfondo della crisi mediorientale, i viaggiatori stanno infatti passando sempre più spesso dagli aeroporti della regione del Golfo agli hub del gruppo Lufthansa”, si legge in una nota.