Lufthansa investe negli States con una nuova premium lounge

Nuova premium lounge per Lufthansa. La new entry è stata aperta nell’aeroporto di Newark, in New Jersey, e si sviluppa su oltre 600 metri quadrati grazie a un investimento di circa 10 milioni di euro.

“La nuova lounge dell'aeroporto di Newark Liberty offre spazio per circa 170 ospiti, con un aumento della capacità del 25% rispetto allo spazio precedente – si legge in una nota della compagnia -. La lounge è aperta ai passeggeri di First e Business Class di tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa che volano all'aeroporto di Newark, nonché ai membri HON Circle e Senator”.

La struttura multifunzionale della lounge riflette le diverse esigenze dei viaggiatori prima del volo. Un terzo dello spazio è dedicato alle esigenze di chi viaggia per lavoro e offre, tra le altre cose, funzionali tavoli comuni con la possibilità di ricarica wireless o stampa wireless. La parte rimanente dello spazio invita al relax e contiene comodi posti a sedere per gruppi di diverse dimensioni.