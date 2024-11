Il via libera da parte di Bruxelles, la convocazione del cda e poi il completamento del closing. Tutto da qui alla metà di gennaio. Sarebbero queste le prossime tappe del percorso che segnerà l’ingresso di Lufthansa in Ita Airways con il 41% delle quote. Risolta la diatriba tra Mef e gruppo tedesco e inviato alla commissione Ue il documento richiesto, si attende ora il via libera di Bruxelles, che dovrebbe arrivare entro la fine di novembre.

A seguire, si legge sul Corriere della Sera, ci sarà la convocazione del consiglio di amministrazione durante il quale lo stesso salirà da 3 a 5 membri, con l’ingresso delle due quote di Lufthansa, e le nomine di presidente e amministratore delegato: il primo dovrebbe arrivare su indicazione del Mef, il secondo di Francoforte.

Nel corso del 2025, poi, partiranno le prime sinergie concentrate in particolare sul ruolo di Fiumicino e si dovrebbe arrivare anche al secondo aumento di capitale con il quale Lufthansa salirebbe al 90 per cento del vettore italiano. Passi importanti dovrebbero poi essere effettuati sul fronte del commerciale, dei programmi fedeltà e dell’accesso alle lounge.