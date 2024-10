Lufthansa, lo strano volo verso le Falkland

Lufthansa lancerà il prossimo marzo una rotta decisamente insolita: un volo da Monaco alle isole Falkland.

Per la precisione, gli aerei della compagnia atterreranno sull’aeroporto di Mount Pleasant, dove al momento vola solo Latam.

Ma perché una rotta così strana? Il motivo in realtà è molto semplice: si tratta di un collegamento operato per trasportare gli scienziati dell’istituto Wagner, in Germania, da e per le basi in Antartide.

Sia all’andata che al ritorno, il volo durerà circa 15 ore. Le previsioni sono di non viaggiare mai con un tasso di riempimento particolarmente alto, motivo per cui gli aeromobili potranno trasportare più carburante.

La nuova rotta sarà anche il volo più lungo mai operato dalla compagnia; il precedente record apparteneva al volo da Amburgo, sempre sulle Falkland, operato nel 2021. Ma il collegamento da Monaco coprirà una distanza maggiore.