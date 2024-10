Lufthansa, mirino ancora puntato su Air Baltic

Mentre si avvia alla conclusione l’operazione Ita-Lufthansa, il Gruppo tedesco sembra voler portare avanti l’affaire Air Baltic.

Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera da fonti baltiche, Lh sarebbe già nelle fasi finali delle trattative per rilevare il 10% delle quote del vettore, sebbene un portavoce di air baltic in una mail inviata al quotidiano abbia smentito tutto definendo i rumors “speculazioni”.

Di particolare interesse per il colosso tedesco sarebbe in particolare la flotta di Air Baltic, attualmente composta da 48 Airbus A220 per il corto e medio raggio e da 42 mezzi in arrivo entro il 2029. Un parco macchine prezioso in un periodo in cui il Gruppo guidato da Carsten Spohr sta pagando i ritardi nelle consegne dei nuovi aeromobili.