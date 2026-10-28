Il suo nome, ‘Gate of the Future’, è significativo e dimostra come la tecnologia possa cambiare l’esperienza di viaggio anche a partire dall’aeroporto stesso. Stiamo parlando della nuova area di partenza all’aeroporto di Francoforte, inaugurata da Lufthansa e Fraport al Gate A16.

L’obiettivo è sperimentare un nuovo concept di gate aeroportuale, con arredi e soluzioni tecnologiche che migliorano il comfort dei passeggeri e ottimizzano le procedure d’imbarco.

L’area rinnovata integra informazioni sui voli in tempo reale, servizi digitali interattivi e sedute flessibili. Grandi monitor visualizzano gli orari di partenza e lo stato dell’imbarco e danno indicazioni sul bagaglio a mano ed eventuali cambi di gate in tempo reale. Il personale addetto all’imbarco è inoltre presente nell’area per rispondere alle domande e fornire assistenza ai passeggeri. “Ci impegniamo a garantire un’esperienza di viaggio di alto livello, non solo in volo ma anche a terra: è questo uno dei valori fondamentali di Lufthansa - ha dichiarato all’inaugurazione Francesco Sciortino, membro del consiglio di amministrazione di Lufthansa Airlines e Hub Manager di Francoforte -. Al Gate A16 i nostri passeggeri possono toccare con mano come processi all’avanguardia rendano l’inizio del viaggio più piacevole ed efficiente. Il ‘Gate of the Future’ rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso che stiamo compiendo insieme a Fraport. Francoforte è già l’hub aeroportuale meglio collegato d’Europa, ed è proprio questo aspetto che vogliamo continuare a sviluppare in sinergia”.

“Ciò che stiamo testando e sviluppando qui - ha aggiunto Dietmar Focke, chief operating officer of Fraport AG - ha un obiettivo chiaro: offrire maggiore comfort e praticità ai passeggeri, ottimizzare i processi e rafforzare ulteriormente la competitività di Francoforte come hub aeroportuale”.

I servizi

Attraverso codici QR i passeggeri possono accedere direttamente a opzioni self-service digitali, inclusa l’app di Lufthansa. Il nuovo concept sostituisce, inoltre, il tradizionale desk d’imbarco fisso con un servizio di assistenza mobile: il personale si avvicina ai passeggeri nell’intera area del gate per offrire supporto su prenotazione dei posti, upgrade, riprotezioni su altri voli e altre richieste. Ogni assistente mobile è dotato di un tablet che consente l’accesso a diversi sistemi di imbarco tramite un’unica interfaccia utente; una soluzione che permette al personale di accedere più rapidamente alle informazioni necessarie e di gestire, da un’unica postazione centrale, gli annunci automatici ai gate.

Gli interni del gate offrono ai passeggeri postazioni di lavoro flessibili, che garantiscono maggiore privacy e uno spazio più tranquillo in cui lavorare prima della partenza. Divani e opere d’arte conferiscono inoltre all’area un’atmosfera simile a quella di una lounge.