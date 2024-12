Lufthansa, ordine a Airbus per altri cinque A350-1000

Campagna acquisti per il Gruppo Lufthansa. Il colosso tedesco dell’aviazone ha annunciato un nuovo ordine per altri 5 A350-1000. Non è ancora chiaro a quale vettore sarà destinata la commessa, ma gli aeromobili dovrebbero arrivare tra il 2028 e il 2030.

Questi si andranno ad aggiungere ad altri 10 A350-1000 ordinati a Airbus nel 2023 e previsti in consegna dall’aprile del 2026. I nuovi aeromobili, oltre a svecchiare la flotta, ha spiegato il ceo Carlsten Spohr, contribuiranno notevolmente a ridurre le emissioni. “Stiamo investendo più che mai per rendere il trasporto aereo più sostenibile - ha dichiarato, riporta simpleflying.com -, per raggiungere i nostri obiettivi di riduzione di CO₂ e allo stesso tempo offrire ai nostri clienti il ​​massimo livello di comfort con un’esperienza di viaggio di prima classe”.