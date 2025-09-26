Dalle parole ai fatti. Dopo l’allarme sui conti e soprattutto sui costi troppo elevati di Lufthansa arrivati dal ceo Jens Ritter e ribaditi dal ceo del gruppo Carsten Spohr, sarebbe ormai imminente l’annuncio di un importante tagli del personale. Una riduzione pari al 20 per cento dei dipendenti amministrativi, che tradotto in termini assoluti significherà 3mila lavoratori.

L’annuncio, secondo quanto anticipato dalla Reuters, dovrebbe arrivare lunedì nel corso del Capital Markets Day, durante il quale sarebbe anche atteso l’annuncio della scalata al 90% di Ita Airways da parte del gruppo tedesco.

Quello sul personale potrebbe essere solo un primo intervento di riduzione dei costi, considerando che Spohr ha ribadito come per rimettere in carreggiata la compagnia tedesca sia necessaria una riduzione complessiva dei costi pari al 20%.