Oltre al versamento dei 325 milioni di euro per l’aumento di capitale con cui entrerà ufficialmente al 41% in Ita, il 2025 di Lufthansa parte anche con un’altra operazione: mettere ordine negli scali di Monaco e Francoforte.

I due hub di riferimento del vettore in Germania, si legge su MF, non hanno superato l’esame estivo, con problemi e disagi per i passeggeri. Così il ceo Carsten Spohr ha deciso di intervenire. Lufthansa sta “definendo nuove responsabilità alla luce delle principali sfide operative presso i due hub, che hanno portato a un calo della qualità, in particolare durante i periodi di punta delle ultime estati” comunica la compagnia.

A partire dal 2025 Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines, assumerà la responsabilità delle operazioni della compagnia nell’hub di Monaco, mantenendo anche il suo attuale ruolo, mentre Klaus Froese, attualmente chief operations officer e accountable manager del marchio principale, avrà invece la responsabilità dell’hub di Francoforte.

L’obiettivo delle nomine, spiegano dalla compagnia, “è garantire operazioni di volo stabili, affidabili e puntuali, anche durante i periodi di punta in estate” in modo da “aumentare la soddisfazione del cliente”. La nuova struttura, inoltre, genererà ulteriori sinergie grazie a una maggiore collaborazione nel gruppo.