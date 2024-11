Sarebbero in arrivo nuovi tagli in casa Lufthansa. Il piano di riduzione dei costi da parte del colosso tedesco va dunque avanti e le ultime notizie trapelate dal quartier generale di Francoforte e riportate dalla Reuters parlerebbero di una diminuzione della forza lavoro nel campo amministrativo, fino al 20% del totale (400 posti in totale).

“Attualmente è in atto un blocco delle assunzioni nelle aree amministrative di Lufthansa Airlines - ha spiegato un portavoce della compagnia -. La riduzione del personale sarà ottenuta grazie al naturale ricambio dovuto all'età“.

Nell’ultima trimestrale del Gruppo era emerso come fosse proprio la compagnia tedesca ad avere evidenziato conti in difficoltà, imponendo interventi urgenti per risanare le perdite.