Luglio record per l’aeroporto dell’Umbria

Nuovo record storico assoluto per l’aeroporto internazionale dell’Umbria, che chiude il mese di luglio con 82.222 passeggeri. Il risultato supera il precedente primato, registrato nell’agosto 2025 con 81.267 passeggeri, con una crescita dell’1,2%. Si tratta del primo mese nella storia dell’Aeroporto dell’Umbria a superare la soglia degli 82.000 passeggeri.

Il dato conferma il forte andamento della stagione estiva e consolida il percorso di crescita dello scalo, che nei primi sette mesi del 2026 ha movimentato complessivamente 376.312 passeggeri, in aumento del 5,3% rispetto ai 357.488 dello stesso periodo del 2025.

Particolarmente significativo il contributo del traffico internazionale, che nel mese di luglio ha rappresentato il 67,2% del traffico complessivo, con 55.279 passeggeri. Un dato che conferma il ruolo sempre più centrale dei collegamenti internazionali e la crescente capacità del “San Francesco d’Assisi” di intercettare la domanda di mobilità e di sostenere l’incoming turistico verso l’Umbria.

Il nuovo record arriva dopo un primo semestre già caratterizzato da risultati particolarmente positivi: giugno aveva fatto registrare il miglior mese di giugno di sempre, con circa 76.000 passeggeri, mentre maggio aveva superato per la prima volta nella storia dello scalo la soglia dei 70.000 passeggeri.

L’andamento delle prossime settimane lascia inoltre prevedere nuovi risultati di rilievo. Agosto, mese di picco per il traffico aeroportuale, è infatti già proiettato verso il superamento del record appena stabilito, con la concreta possibilità di fissare un nuovo primato mensile assoluto a distanza di poche settimane da quello di luglio.