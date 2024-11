Lumiwings, da dicembre seconda frequenza sulla Foggia-Linate

Lumiwings raddoppia su Linate. Dal prossimo 1° dicembre il vettore opererà una seconda frequenza tra l’aeroporto di Foggia e lo scalo lombardo.

Il volo aggiuntivo sarà garantito per l’intera stagione invernale, fino alla fine del mese di marzo 2025. In questo modo, precisa in una ntoa Dimitros Kremiotis, accountable manager di Lumiwings, “di domenica le frequenze su Linate da Foggia saranno due”. Un impegno che, continua, “dimostra quanto questa tratta sia importante per Lumiwing, AdP e Regione Puglia concordando un ulteriore investimento per incrementare la capacità e rendere più agevoli gli spostamenti”.

La doppia frequenza domenicale, spiega il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, “faciliterà non solo i viaggi di lavoro e di piacere verso Milano, ma rafforzerà l’accessibilità della Puglia e punterà a consolidare la posizione dell’aeroporto di Foggia come un’infrastruttura fondamentale per il nord della Regione e per le regioni limitrofe offrendo un’opzione comoda e veloce per raggiungere una delle principali città italiane”.