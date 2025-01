Lumiwings accorcia le distanze tra la Puglia e la Germania in vista dell’estate. Da fine maggio la compagnia aerea collegherà Foggia a Monaco di Baviera.

Il volo sarà attivo fino ad ottobre, con frequenza bisettimanale, il martedì e sabato.

“L’avvio del collegamento Foggia-Monaco - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è il risultato di un disegno ambizioso e quanto mai concreto che abbiamo pensato sin da subito in sinergia con la Regione e gli stakeholder per rafforzare il ‘Gino Lisa’ e rispondere alle richieste avanzate dalla comunità da una e non solo, di connessioni internazionali. Grazie a questo volo - aggiunge - avviamo anche il network internazionale dello scalo foggiano e rispondiamo alle esigenze di un’utenza sempre più internazionale, favorendo sia il turismo incoming sia le opportunità per i nostri cittadini e le imprese locali. Monaco rappresenta una porta strategica verso il cuore dell’Europa e siamo certi che questa nuova rotta contribuirà in maniera significativa alla crescita del traffico aereo da e per l’aeroporto ‘Gino Lisa’. Aeroporti di Puglia continua a perseguire la propria missione di espandere la rete di collegamenti per migliorare la connettività della regione e sostenere il suo sviluppo economico e turistico”.