Lungo raggio Lufthansa, dal 30 marzo le prenotazioni dei posti speciali Allegris in First e Business

Dal 30 marzo 2025 sarà possibile prenotare voli Lufthansa con la nuova configurazione per il lungo raggio Allegris. Le prime rotte su cui sarà offerta la nuova gamma di posti saranno quelle che collegheranno Monaco a Shanghai, San Francisco e Chicago. Successivamente il programma sarà attivato su altre destinazioni.

Allegris introdurrà a bordo nuove tipologie di posti. In Business Class i passeggeri potranno scegliere sedute speciali, con comfort aggiuntivo (la Business Class Suite, l’Extra Space Seat, il Privacy Seat vicino al finestrino e l’Extra Long Bed) a un costo maggiore. La prenotazione del Classic Seat rimarrà invece gratuita.

Come per la Business, le suite di First Class potranno essere prenotate gratuitamente, ma nel caso si opti per la Suite Plus a uso singolo sarà richiesto un supplemento.