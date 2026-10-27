Luxair destagionalizza: oltre a Linate, Catania annuale dall’inverno

Aumento della flotta con 16 velivoli in ordine tra Boeing 737-8 e Embraer E 195 E2, di cui 6 già arrivati che hanno portato a 25 le macchine attuali, continuità operativa sull’Italia e piani di espansione in Medio Oriente (il lancio del nuovo volo per Abu Dhabi è solo rimandato).

Nella sua strategia generale Luxair conferma la centralità dell’Italia: con 16 aeroporti collegati al Lussemburgo e frequenze giornaliere da Malpensa, Linate e Fiumicino, le novità per la stagione invernale 2026-2027 vedono il collegamento da Catania diventare annuale e la conferma degli slot invernali di Linate. “In estate le rotte funzionano bene, ma i viaggiatori cercano sempre nuove mete anche in inverno, come la Sicilia, per questo abbiamo deciso di provare a destagionalizzare - spiega Max Pellitteri, corporate sales manager Luxair intervistato da TTG - e siamo fiduciosi per i prossimi mesi”. Una scelta che intercetta sia il segmento leisure, sia i flussi di italiani residenti in Lussemburgo, componenti di una domanda equamente suddivisa tra viaggiatori individuali, business e gruppi, con un’occupazione “che mantiene buoni livelli di riempimento”. La compagnia si aspetta “numeri in crescita”, pur in un contesto ancora condizionato dall’incertezza.