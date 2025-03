Madrid Barajas scalo privilegiato dei vettori cinesi

Le compagnie aeree cinesi stanno trasformando Madrid Barajas in un hub chiave per le loro rotte tra Asia e America. L’ultimo esempio di questo interesse è la nuova rotta diretta che Sichuan Airlines opererà tra Chengdu e la capitale spagnola a partire dal 27 aprile, con quattro frequenze settimanali.

Secondo El Economista, la compagnia utilizzerà aeromobili Airbus A330 con una capacità di 305 passeggeri e i voli partiranno dalla Cina alle 01:40 ora locale e atterreranno a Madrid alle 08:50. Secondo la compagnia aerea stessa, il volo di ritorno sarà alle 11:05 da Barajas.

La crescita delle rotte cinesi a Madrid non si ferma qui. Questa settimana, Capital Airlines ha annunciato anche che aggiungerà una quarta frequenza settimanale al collegamento tra Madrid e Hangzhou durante l’estate, tra il 22 giugno e il 24 agosto. Grazie a questa aggiunta, Madrid conta ora otto destinazioni in Cina e 30 frequenze settimanali gestite da sei diverse compagnie aeree.

Le compagnie che già operano voli tra entrambe le destinazioni sono Air China, che collega con Pechino; Hainan Airlines, con Chongqing e Shenzhen; China Eastern, con Shanghai e Wenzhou; Cathay Pacific, che offre voli per Hong Kong; Capital Airlines, con Hangzhou; Sichuan Airlines. Inoltre, la prima ha utilizzato Madrid come hub europeo per raggiungere destinazioni in America Latina, come L’Avana.

Nonostante questa crescita, è comunque previsto l’arrivo di due grandi operatori asiatici: China Southern e Xiamen Airlines, che prima della pandemia avevano mostrato interesse a volare su Madrid.

Nel frattempo, come riporta Preferente, Barcellona-El Prat, il principale concorrente di Barajas in Spagna, mantiene la sua connettività con la Cina, ma senza annunciare nuove rotte. Attualmente offre voli diretti per Pechino e Shanghai con Air China, per Hong Kong con Cathay Pacific e per Shenzhen con Shenzhen Airlines. Nonostante la ripresa del traffico dopo la pandemia, gli esperti avvertono che la crescita futura dipenderà dall’ampliamento delle infrastrutture, ferme da anni nonostante le molteplici proposte presentate.