Madrid: lo scalo di Barajas chiuderà durante le ore notturne

Aena ha adottato la prima misura significativa per contrastare la crisi che affligge l’aeroporto di Madrid Barajas da mesi, con circa 500 senzatetto che trascorrono la notte nelle sue strutture. Il gestore pubblico-privato chiuderà l’aeroporto di Madrid durante la notte, consentendo l’accesso solo ai possessori di biglietto e alle loro famiglie.

Come riporta Preferente, per il sindacato Asae, che da mesi denuncia la situazione critica nel centro nevralgico della capitale, la misura è “molto appropriata ma parziale. Tutto questo deve essere fatto di pari passo, e contemporaneamente, a un piano sociale per ospitare queste persone vulnerabili in spazi abitativi adeguati, perché sono le prime vittime della situazione“.

“Si tratta di una misura parziale che non risolverà il problema degli abitanti di Barajas che non escono dall’aeroporto o che arrivano prima dell’orario di chiusura”, avverte però il sindacato, che chiarisce anche che non c’è ancora una data per l’imposizione di queste restrizioni di accesso.