Malaysia Airlines raddoppia in Europa: dal 2025 volo anche su Parigi

Arriverà nel 2025 il raddoppio dei collegamenti tra la Malesia e l’Europa di Malaysia Airlines. L’anno prossimo infatti il vettore tornerà a volare anche su Parigi oltre a Londra, riattivando una rotta sospesa a partire dal 2019.

Il volo, secondo quanto riportato da Aviationweek, debutterà il 22 marzo 2025 con quattro frequenze alla settimana, che saliranno a sette già dalla settimana successiva. La tratta sul Charles de Gaulles sarà l’unica novità in arrivo per il Vecchio Continente, perché, secondo la compagnia, l’unica in grado di completare la domanda sull’Europa. Per il nuovo volo verrà utilizzato un A350-900 della flotta.