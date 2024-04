Maltempo negli Emirati: le istruzioni di flydubai per le adv

flydubai informa le agenzie di viaggi sulle modalità di riprotezione dei passeggeri che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse negli Emirati Arabi Uniti, sono stati danneggiati da cancellazione o ritardo dei voli nelle date del 16 e 17 aprile (fino alle ore 10 - ora locale).

In caso di prenotazione effettuata tramite TAPortal le agenzie possono procedere alla riprotezione dei passeggeri in questo modo. Il PNR apparirà nella sezione “disrupted flights”. Occorre cliccare sul PNR per riprendere la prenotazione e poi su “view more flights” e scegliere il nuovo volo. Cliccare infine su “change” e confermare la nuova prenotazione.

In caso di prenotazione effettuata tramite GDS, invece, le riprenotazioni vanno fatte entro 10 giorni dal volo interessato o dal prossimo volo programmato. Se la richiesta di modifica per la partenza è superiore a 10 giorni o oltre, è possibile rinunciare solo alla penale. Se presente, verrà applicata la differenza tariffaria. Le riprenotazioni del settore flydubai sono possibili nella stessa classe di prenotazione con biglietto originale da/per la stessa destinazione o verso qualsiasi destinazione flydubai nello stesso Paese. Se la stessa classe di prenotazione non è disponibile, l’adv può prenotare la successiva classe di prenotazione disponibile nella stessa cabina. Occorre riemettere il biglietto indicando nella endorsment box INVOL reissue due OALXXX/date XXLN (nessun waiver code in flydubai).

Qualsiasi ulteriore modifica, penalità o differenza tariffaria verrà applicata secondo le regole della base tariffaria standard.

“flydubai - dice il vettore - sta lavorando duramente per ridurre al minimo le interruzioni del programma di viaggio dei passeggeri. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è sempre la nostra priorità. Invitiamo a consultare il sito www.flydubai.com e TAPortal ta.flydubai.com per aggiornamenti in tempo reale”.