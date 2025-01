Marhaba, a Milano Malpensa cresce la voglia di ‘meet&greet’

Un viaggiatore italiano su due sottolinea l’importanza della presenza di negozi e servizi all’interno degli aeroporti, mentre il 41,5% conosce molto o abbastanza bene servizi di alto livello che offrono un’esperienza di viaggio su misura e personalizzata. E ancora, un viaggiatore su 5 è disposto a spendere più di 200 euro per usufruire di un’esperienza di questo tipo per viaggiare in modo più confortevole.

È questo il quadro delineato da marhaba, che attraverso un’indagine realizzata in collaborazione con AstraRicerche ha analizzato il rapporto tra i viaggiatori italiani e i servizi di ‘meet & greet’ che offrono accoglienza e assistenza personalizzata per facilitare e rendere gradevole la permanenza dei passeggeri in aeroporto.

Proprio la crescente domanda di servizi personalizzati e di un’esperienza di viaggio più fluida ha portato marhaba a individuare in Milano Malpensa un’opportunità ideale per offrire un servizio su misura.

“I dati della ricerca ci dicono che la metà degli utilizzatori attuali del servizio di meet & greet (il 52%) ha intenzione di usarlo più spesso in futuro, a conferma di un interesse sempre maggiore dei viaggiatori italiani. A Milano Malpensa siamo pronti a soddisfare questa domanda, portando l’esperienza aeroportuale a nuovi livelli. Il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri comfort, comodità e un’esperienza di viaggio di alta qualità. I nostri servizi di ospitalità aeroportuale contribuiranno a rafforzare la posizione di Milano Malpensa come hub globale per fiere, conferenze ed eventi, garantendo un’esperienza di viaggio in linea con la filosofia di accoglienza che da sempre contraddistingue il nostro marchio” ha commentato Shahab Al Awadhi, marhaba global manager.

A scegliere il meet & greet è nel 56,2% dei casi chi vuole avere un’assistenza e un servizio personalizzati per gestire tutte le necessità del viaggio. Il 43,1% sceglie il servizio per poter beneficiare di momenti di relax durante il viaggio, il 31,4% lo utilizza per godere di comfort esclusivi e di alto livello e il 37,3% lo sceglie per i vantaggi che si hanno nel viaggiare con i propri bambini, con un parente o con un ospite speciale.

I servizi più utilizzati sono accoglienza personalizzata all’arrivo e alla partenza (46,1%) e assistenza con il bagaglio (41,5%).

Tra i non utilizzatori del servizio, circa la metà afferma che potrebbe provarlo nel corso dei prossimi viaggi in aereo. Per questi ultimi, fra le proposte, i servizi che risulterebbero più utilizzati sono: l’assistenza con il bagaglio 49,1%, i trasferimenti privati da/per l’aeroporto 47,3%.

Dalla ricerca è poi emerso che per oltre la metà dei viaggiatori italiani gli aeroporti del futuro saranno personalizzati, on demand, contactless ed efficienti. Un viaggiatore su tre immagina un aeroporto intermodale, e sempre uno su tre parla di ‘aerotropoli’, ovvero una città-aeroporto sempre più parte integrante del viaggio, con campus urbani dotati di uffici, hotel e offerte di svago.